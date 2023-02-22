وزير الزراعة: مصر حققت طفرة فى زيادة الصادرات الزراعية إلى معظم دول العالم

كتبت أسماء نصار

استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عزيز فيؤتوف وزير الزراعية في أوزبكستان والوفد المرافق له لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات البحوث الزراعية وآلية زيادة تبادل السلع الزراعية واستخدام التكنولوجيات الزراعية الحديثة في استنباط الأصناف فضلًا عن إمكانية التعاون في الثروة الحيوانية والسمكية.

أكد القصير أن العلاقات المصري- الأوزبكستانية شهدت تطورا كبير في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي توجت بزيارة الرئيس المهمة لاوزبكستان عام 2018.

وقال إن قطاع الزراعة المصري شهد نهضة غير مسبوقة في الفترة الأخيرة، كمًا حققت مصر طفرة في زيادة الصادرات الزراعية المصرية إلى معظم دول العالم لمًا لها من تنافسية في الاسواق العالمية فضلًا عن وجود آليات كثيرة ومتعددة للرقابة على الصادرات الزراعية يطبقها الحجر الزراعي وفقًا لاشتراطات الدول بالإضافة الى الالتزام بكافة قواعد الصحة النباتية.

و‏أكد وزير الزراعة أن مصر تمتلك مركز للبحوث الزراعية والذي يعد من أكبر المراكز البحثية في المنطقة حيث يضم مجموعة متميزة من المعاهد والمعامل البحثية يعمل بها أكثر من 12 ألف باحث كما أن مصر فيها اول وأقدم مركز للبحوث الصحراء في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا المعني بدراسة الصحراء وتصنيف التربة.

وأضاف القصير أن مجالات التعاون مع أوزبكستان من الممكن أن تتضمن زيادة تبادل السلع الزراعية وإجراء البحوث العلمية المشتركة والتي من بينها استباط الأصناف العالية الانتاجية ذات الجودة الفائقة بالإضافة الى تبني تطبيقات الميكنة الزراعية في محصول القطن بدءا من زراعته وحتى حصاده، وكذا الثروة الحيوانية والسمكية وتبادل الخبرات وبناء القدرات والتحول الرقمي.

من ناحيته أعرب الوزير الأوزبكي عن سعادته بزيارة القاهرة ولقاء نظيره المصرى، مشيرا إلى تطور العلاقات بين البلدين الشقيقين حيث كانت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاوزبكستان نقطة هامة نحو تعميق العلاقات الثنائية.

كما أشار انه يشاهد من بعيد حجم التطوير الذي يحدث في قطاع الزراعة في مصر والتي ستكون لها دور كبير في تحقيق الامن الغذائي وكذلك رغبة الجانب الاوزبكي في تعزيز علاقات التعاون في ضوء رغبة القيادة السياسية في البلدين واننا لدينا فرصة لتعميق هذا التعاون من خلال وجود اللجنة الفنية الزراعية المشتركة بين مصر واوزبكستان كمًا آكد انه يتفق مع رؤية وزارة الزراعة المصرية في زيادة حجم التعاون الزراعي وخاصة زيادة تبادل السلع الزراعية.

وبحثا الوزيران خلال اللقاء أيضا تفعيل مذكرات التفاهم المشتركة، والتي سبق توقيعها بين الجانبين، وتعميق دور اللجنة الفنية المشتركة لدفع عملية التعاون بين البلدين.

ومن ناحية أخرى، ابدى الجانب الاوزباكي، رغبته في الاستفادة من الخبرة المصرية في استصلاح الأراضي، والاستزراع السمكي، وزراعة بنجر السكر والعنب والقطن، وتربية الأغنام، فضلا عن تبادل زيارات الخبراء والباحثين.

كما رحب القصير، بالدعوة التي وجهها له، نظيره بدولة اوزباكستان، لحضور منتدى زراعي من المقرر اقامته في دولة اوزباكستان، في إطار زيادة فرص التعاون المشترك.

حضر اللقاء بعض قيادات وزارة الزراعة في البلدين وسفارة اوزبكستان بالقاهرة.

وفي سياق متصل وعلى هامش الزيارة قام وزير زراعة اوزباكستان والوفد المرافق له بزيارة الى مركز البحوث الزراعية، حيث اطلع على الامكانيات العلمية والفنية، والتي شهدت تطورا ملحوظا في مصر.