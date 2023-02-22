اليوم السابع
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وزير الخارجية الأوكرانى: نريد إنهاء الحرب مع روسيا أكثر من أى طرف أخر

الأربعاء، 22 فبراير 2023 06:16 م
وزير الخارجية الأوكرانى: نريد إنهاء الحرب مع روسيا أكثر من أى طرف أخر وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا
أ ش أ

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أعرب وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، عن رغبة بلاده في إنهاء الحرب الروسية على بلاده أكثر من أي شخص آخر في العالم.


وقال كوليبا في مقابلة خاصة أجراها مع قناة "فرنسا 24" الإخبارية الناطقة بالإنجليزية أذاعتها اليوم الأربعاء إن "هدفنا يتمثل في إنهاء الحرب، ونحاول تعبئة مواردنا من أجل هذا الأمر"، مشيرا إلى أن أوكرانيا بحاجة إلى أسلحة وفرض عقوبات وأموال وتضامن.


وأضاف كوليبا أنه "في حال عدم رغبة أي دولة في إرسال أسلحة إلى بلاده، فإنه بإمكانها الإعراب عن تضامنها السياسي مع أوكرانيا"، مشيرا إلى أن عملية تسليم الدبابات القتالية إلى أوكرانيا كانت على المسار الصحيح وأن الأمر لن يستغرق سوى أسابيع حتى يتم تسليمها.


وأشار إلى أن "الطائرات القتالية مهمة كجزء من نظام الدفاع الجوي من أجل إسقاط الصواريخ الروسية التي تهاجم البنية التحتية للطاقة وتتسبب في قتل المدنيين"، موضحا أنه "منذ شهر فبراير العام الماضي، كانت أوكرانيا في حاجة إلى الحصول على سبعة أنواع من الأسلحة حتى تكون قادرة على إيقاف روسيا وإخراجها من البلاد".


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