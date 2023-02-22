واشنطن تحث الجانبين الإسرائيلى والفلسطينى على وقف أى أعمال قد تشعل التوتر

كتب محمد جمال

حثت وزارة الخارجية الأمريكية الجانب الإسرائيلى والفلسطينى بالكف عن الإجراءات التى تؤجج التوترات فى الأراضى المحتلة، بحسب سكاى نيوز.

وأكدت الوزراة أن واشنطن منشغلة للغاية بمستويات العنف فى إسرائيل والضفة الغربية، معربه عن تخوفها من أن تؤدى مداهمة إسرائيل لنابلس لانتكاسة فى جهود التهدئة بين الجانبين.

أيضا، أعلن مندوب دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، إرسال رسالة إلى أمين عام الأمم المتحدة، ومثلها إلى مجلس الأمن الدولي بشأن مجزرة نابلس التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف السفير منصور في بيان صحفى أن الرسالة تطالب بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بفلسطين المحتلة.

وأشار في تصريحات سابقة أمام اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، إلى أن مصداقية الأمم المتحدة مفقودة ما دامت غير قادرة على تطبيق أي من قراراتها بشأن فلسطين ووقف الاعتداءات المتكررة على فلسطين وشعبها.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، مساء الأربعاء، عدة قرى فى محافظة جنين الفلسطينية، وسلمت شابا بلاغا لمراجعة مخابراتها فى معسكر سالم، ونصبت عدة حواجز عسكرية، وقالت مصادر أمنية ومحلية لوكالة "وفا" الرسمية أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى رمانة وعانين والطيبة غرب جنين، وقرى جلبون وبيت قاد وفقوعة وجلبون شمال شرق المحافظة، وسيرت آلياتها فى شوارع تلك القرى، ونصبت حواجز عسكرية متفرقة، وشرع جنود الاحتلال بتوقيف المركبات والتدقيق فى هويات الفلسطينيين.