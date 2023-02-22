وأوضح المركز أن الهزة الثانية وقعت عند الساعة السادسة وثمانية وخمسين دقيقة مساء اليوم وقوتها 3.6 درجات على مقياس ريختر ومصدرها 73 كيلو مترا من بيروت.



جدير بالذكر أن لبنان تعرض خلال قرابة 36 ساعة مضت إلى 5 هزات أرضية مصدرها السواحل الجنوبية للبلاد مقابل مدينة صيدا عاصمة محافظة الجنوب، والتي رصدها المركز الوطني للجيوفيزياء.



وكانت الهزة الأولى في الرابعة و23 دقيقة فجر أمس الثلاثاء، قبالة شواطئ جنوب لبنان وتبعد 64 كيلومترا عن صيدا وقوتها 4 درجات على مقياس ريختر. فيما كانت الهزة الثانية في التاسعة ونصف صباح أمس الثلاثاء بالتوقيت المحلي قبالة شواطئ جنوب لبنان وتبعد 70 كيلومترا عن صيدا وقوتها 3.5 درجات على مقياس ريختر.



وسجل المركز الوطني للجيوفيزياء هزة ثالثة عند الساعة الثامنة والدقيقة الواحدة بالتوقيت المحلي من صباح اليوم الاربعاء بقوة 4.3 على مقياس ريختر، قبالة الساحل اللبناني ﻋلى ﺑﻌد 60 كيلومترا من منطقة الصرفند وقد شعر بها المواطنون.



وسجل المركز هزتين أرضيتين مساء اليوم مصدرها أيضا الساحل اللبنانى.



وكان لبنان قد تعرض لهزة أرضية قوية في السادس من فبراير الماضي مصدرها تركيا، بالإضافة إلى هزة قوية مساء أمس الأول الاثنين بقوة 6.4 ريختر ومصدرها يبعد قرابة 200 كيلومترا عن شمال لبنان.