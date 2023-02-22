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أكرم القصاص
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هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر تضرب نينوى شمال العراق

الأربعاء، 22 فبراير 2023 11:26 ص
هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر تضرب نينوى شمال العراق مقياس ريختر - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت وزارة النقل العراقية اليوم الأربعاء، تسجيل مراصدها الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، حدوث هزة أرضية بقوة (4.5) درجة على مقياس ريختر في محافظة نينوى شمال البلاد.

وأوضحت الوزارة - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - أن الهزة الأرضية تبعد (39) كم جنوب غرب (الحضر) من محافظة نينوى، وشعر بها المواطنون في مكان الحدث شعورا متفاوتا، ولم ترد أية خسائر تذكر.

ودعت الهيئة المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة، والالتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية العراقية والرصد الزلزالي.

 


العراق

زلزال

هزة ارضية

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