"نوبل للسلام" تسجل فى 2023 أقل عدد للمرشحين منذ 4 سنوات

كتب محمد جمال

أعلنت لجنة نوبل النرويجية، الأربعاء، أن 305 أشخاص ومؤسسات، رُشحوا لجائزة نوبل للسلام 2023، حتى انتهاء المهلة المحددة يوم 1 فبراير، وهو أقل عدد من المرشحين منذ 4 سنوات، بحسب سكاى نيوز.