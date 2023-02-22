نقل العيادات الخارجية لمستشفى "رمد الزقازيق" إلى عيادة النحال لتصدع المبنى

الشرقية - إيمان مهنى

قررت محافظة الشرقية نقل العيادات الخارجية لمستشفى الرمد بالزقازيق الى المركز الطبى بالنحال بصفة موقته، لتصدع المبني.

وأفاد بيان: أنه أجرى الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مرور على مركز طبى النحال، التابع للإدارة الصحية بالزقازيق، للاطمئنان على تشغيل العيادات الخارجية بمستشفى الرمد، بكامل طاقتها داخل المركز الطبى، وذلك بعد نقل الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالمستشفى صباح اليوم، والمتمثلة فى العيادات الخارجية، والاستقبال والطوارئ، والعمليات الجراحية، لتقدم الأولى فى مركز طبى النحال، وباقى الخدمات من استقبال وعمليات جراحية فى مستشفى الزقازيق العام.

ويأتى ذلك بعد حدوث شروخ بالمبنى الرئيسى بالمستشفى، وقام وكيل الوزارة على الفور باطلاع الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بالموقف الحالى، والأماكن البديلة لتقديم الخدمات الطبية بها، عوضًا عن مستشفى الرمد، وتم الاتفاق على تقديم الخدمة بمركز طبى النحال، ومستشفى الزقازيق العام، بصورة مؤقتة.

و أشار وكيل الوزارة، أنه شكلت لجنة استشارية من كلية الهندسة جامعة الزقازيق، لتحديد حالة مبنى الرمد، ومدى احتياجه للترميم من عدمه، وذلك لحين الانتهاء م المبنى الجديد بالمستشفى، والذى يأتى ضمن الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة والسكان ويبلغ تكلفته الإنشائية حوالى 100مليون جنيه.

وقام الدكتور هشام مسعود بتفقد العيادات الخارجية للرمد بالمركز الطبى، والتى منها عيادة الليزر، والاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية الخارجى بعد نقلها أيضًا إلى المركز، لخدمة المرضى، موجهًا مدير الإدارة الصحية بالزقازيق، بتوفير 2 غرفة أخرى، لمنع التكدس، والعمل على راحة المرضى أثناء توقيع الكشف الطبى عليهم، وتم ذلك على الفور، كما كلف وكيل الوزارة الإدارة الهندسية بالمديرية بعمل مظلة لتغطية استراحة انتظار مرضى العيادات الخارجية.