نشاط مكثف مع انطلاق عمل بعثة الجامعة العربية لمراقبة الانتخابات فى جيبوتى

بيشوى رمزى

التقى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير محند صالح لعجوزي، ووفد الخبراء المكلف بمراقبة الانتخابات التشريعية فى جيبوتى، مع وزير الداخلية الجيبوتى سعيد نوح حسان.

وتناول اللقاء، دور وزارة الداخلية، في جيبوتى خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية، والمقرر انطلاقها يوم الجمعة المقبل.



لقاء مع وزير الداخلية

كما أجرت البعثة لقاءً آخر مع رئيس المجلس الدستوري الجيبوتى عبدي اسماعيل حرسي، حيث تم استعراض الصلاحيات الممنوحة للمجلس فيما يتعلق بالانتخابات التشريعية.



لقاء مع رئيس المجلس الدستوري

واجتمعت البعثة مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الجيبوتى محمود علي يوسف، والسفير محمد علي حسن الامين العام لوزارة الخارجية.



الأمين العام المساعد مع وزير خارجية جيبوتى

وفي اطار الرغبة في الالتقاء مع الاحزاب المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي، عقد السفير لعجوزي اجتماعاً مع رئيس الوزراء ورئيس ائتلاف الاتحاد من أجل الأغلبية الرئاسية عبد القادر كامل محمد.



لقاء مع رئيس الوزراء رئيس تحالف الاتحاد من أجل الأغلبية الرئاسية

كما عقدت البعثة في نفس الاطار اجتماعا مع السيدة إيلايا إسماعيل جدي رئيسة الاتحاد من أجل الديمقراطية والعدالة.



لقاء مع إيلايا إسماعيل جدي رئيسة الاتحاد من أجل الديمقراطية والعدالة

ثم عُقد لقاء مع رئيس الهيئة الوطنية للإعلام علي محمد، استعرض خلاله الدور الذي تضطلع به الهيئة لتنظيم ومراقبة الظهور الإعلامي للمرشحين في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.



لقاء مع السيد علي محمد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام

والتقى السفير لعجوزي برئيس مفوضية الانتخابات الوطنية المستقلة (CENI) بهنان علي ميدال ، وتركز اللقاء حول الدور الذي تضطلع به المفوضية خلال العملية الانتخابية.



لقاء مع السيد بهنان علي ميدال رئيس مفوضية الانتخابات الوطنية المستقلة (CENI)

واختتمت البعثة لقاءاتها بالاجتماع مع الدكتور وركنة جيبيهيو السكرتير التنفيذي للسلطة لمنظمة الإيجاد، وهي احدى المنظمات التي ستشارك في مراقبة الانتخابات التشريعية الجيبوتية.