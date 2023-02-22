اليوم السابع
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الأربعاء، 22 فبراير 2023 01:54 م
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ميناء دمياط يستقبل 9 سفن خلال 24 ساعة الماضية

الأربعاء، 22 فبراير 2023 01:01 م
ميناء دمياط يستقبل 9 سفن خلال 24 ساعة الماضية ميناء دمياط - ارشيفية
دمياط معتز الشربيني

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أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن،  بينما غادر عدد 8 سفن  ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة  .
 
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 49776 طن تشمل : 9228 طن يوريا و 1954 طن ملح معبأ و 1185 طن جبس معبأ و 1930 طن حديد و 8153 طن كلينكر و 12020 طن رمل  و 15306 بضائع متنوعة .
 
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 44889 طن تشمل : 4338 طن زيت طعام و 12696 طن قمح و 9650 طن سكر و 4315 طن عدس و 6150 طن خردة  و 7600 طن ذرة و 594 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 140 طن  .
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1254 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 510 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3295 حاوية مكافئة .
 
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 12697 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 172978 طنًا  ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6372 شاحنة .
 
 


 

 


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