ميناء دمياط يستقبل 9 سفن خلال 24 ساعة الماضية

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن، بينما غادر عدد 8 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 49776 طن تشمل : 9228 طن يوريا و 1954 طن ملح معبأ و 1185 طن جبس معبأ و 1930 طن حديد و 8153 طن كلينكر و 12020 طن رمل و 15306 بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 44889 طن تشمل : 4338 طن زيت طعام و 12696 طن قمح و 9650 طن سكر و 4315 طن عدس و 6150 طن خردة و 7600 طن ذرة و 594 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 140 طن .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1254 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 510 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3295 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 12697 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 172978 طنًا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6372 شاحنة .