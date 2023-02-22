"مياه الأقصر" تعلن نقل عدد من الخطوط المتعارضة مع محور شمال المحافظة

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر، أنه فيما يتعلق بالأعمال المتعارضة مع محور شمال الأقصر، تم نقل عدد من خطوط مياه الشرب والأعمال التى تقدر بـ 3.50 كيلومتر قطر 4 بوصة، وخط بمسافة 1 كيلو متر قطر 8 بوصة، وخط بمسافة 3.250 كيلومتر قطر 6 بوصة، وذلك من إجمالى الأعمال والتى تقدر بتكلفة 42 مليون جنيهاً بإدارتي القرنة وشمال الأقصر، وذلك ضمن مشروع نقل المرافق المتعارضة مع إنشاء المحور.

وقالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، فى بيان صحفى، أنه بلغت نسبة تنفيذ المشروع 70%، وجارى العمل على سرعة إنهاء أعمال نقل المرافق، وذلك فى إطار إستكمال أعمال المحور، والذي يعد واحد من أهم المشروعات القومية بمحافظة الأقصر لخدمة المواطنين، وفى إطار عملية الربط بين شرق وغرب المحافظة.

ويقول المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أنه يجرى مواصلة أعمال تنفيذ (محور شمال الأقصر) لربط البر الشرقى لنهر النيل بالبر الغربي، وذلك فى إطار متابعة العمل بالمشروعات التنموية، موضحاً أن خطة تنفيذ المحور التى تتضمن تنفيذ 10 كبارى علوية و2 كوبرى سطحى على الترع، وهم كبارى البنى والكرنك والعوايدة ونجع الحمدين والزينية شرق النيل وكوبرى على النيل، وكوبرى غرب النيل وكوبرى للربط بين قنا والقصير وكوبرى يسى وكوبرى سطحى ترعة الكلابية، وكوبرى نجع الـ600 وكوبرى السكة الحديد وكوبريان سطحيان للربط مع الطريق الزراعى الغربى، حيث يأتى ذلك بالإضافة إلى تنفيذ 7 مشروعات توسعة لأعمال تغطيات منهم 4 مشروعات تغطية قائمة و3 مشروعات تغطية جديدة، وهم مشروع بربخ سيول ومشروع تغطية مسقى خاص بالإصلاح الزراعى، ومشروع توسعة الترعة العالية المستديم، ومشروع تغطية ترعة الكرنك الشرقية، ومشروع توسعة مصرف الحبيل الشرقي، ومشروع توسعة ترعة جنابية الكرنك الشرقية، ومشروع توسعة ترعة جنابية الكرنك الغربية، ومشروع تغطية ترعة جودة.