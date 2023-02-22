مندوب روسيا: الغرب والناتو يوفرون الأسلحة والدعم لأوكرانيا

كتب أحمد عرفة

قال ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن هناك نظام سلطوي يحكم في كييف، وذلك خلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة، ونقلتها قناة القاهرة الإخبارية.

وأضاف ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة: أطلقنا العملية العسكرية لوقف الحرب ضد لوهانسك ودونيتسك، موضحا أن الغرب جعل أوكرانيا مسرحا للعمليات العسكرية قرب حدودنا.

وتابع فاسيلي نيبينزيا، أن الغرب والناتو يوفرون الأسلحة والدعم لأوكرانيا، مشيرا إلى أن كل المحاولات الغربية تهدف فقط لإخضاع روسيا.

وقال ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة إن نظام الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي كان تحت سيطرة رعاته في الغرب، مؤكدا أن الغرب يسعى بكل السبل لهزيمة روسيا وجعل العالم مرتعا لهم.

وأوضح فاسيلي نيبينزيا، أن الغرب يتبارى في فرض عقوبات على روسيا، لافتا إلى أن تسليح أوكرانيا يهدف لهزيمة روسيا استراتيجيا.