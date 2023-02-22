اليوم السابع
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الأربعاء، 22 فبراير 2023 10:15 ص
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معهد الزلازل التركي: زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب ديار بكر جنوبي البلاد

الأربعاء، 22 فبراير 2023 10:15 ص
معهد الزلازل التركي: زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب ديار بكر جنوبي البلاد زلزال تركيا
كتب سمير حسنى

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ضرب زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب دياربكر جنوبي البلاد، بحسب ما أعلن عنه معهد الزلازل التركي.

كانت إدارة الكوارث التركية أعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا إلى 42310 قتيلا، وكانت قد أعلنت الهيئة تسجيل 32 هزة ارتدادية على الأقل عقب الزلزالين اللذين ضربا ولاية هاتاي الاثنين.

وأوضحت الهيئة حسبما ذكر تليفزيون (تي آر تي وورلد) التركي، أن الزلزال الأول بلغت قوته 6.4 درجة على مقياس ريختر وأعقبه بثلاث دقائق زلزال أخر بقوة 5.8 درجة، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص.

يأتي ذلك بعد أسابيع من الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وبلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر، وأتبعه زلزال آخر بقوة 7.6 درجة مما سبب أضرارا بعشر ولايات تركية وبمناطق من الشمال السوري.

 


زلزال تركيا

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زلزال تركيا وسوريا



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