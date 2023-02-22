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مصر تؤكد دعمها الكامل للحقوق المشروعة لأبناء الشعب الفلسطيني

الأربعاء، 22 فبراير 2023 11:46 م
مصر تؤكد دعمها الكامل للحقوق المشروعة لأبناء الشعب الفلسطيني السفير أسامة عبد الخالق
كتب أحمد جمعة

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أكد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير أسامة عبد الخالق، دعم مصر الكامل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وممارسته لحقوقه غير القابلة للتصرف ودور لجنة الأمم المتحدة في الدفاع عن قضية الفلسطينيين العادلة.

شدد السفير أسامة عبد الخالق خلال مشاركته، الأربعاء، في اجتماع لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، رفض مصر للانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وما تؤدي إليه من تساقط الشهداء الأبرياء، وهو ما أكده بيان وزارة الخارجية المصرية اليوم الأربعاء، والذي أدان اقتحام مدينة نابلس، معرباً عن القلق مما يؤدي له هذا التصعيد من تقويض للتهدئة بين الجانبين وفرص إحياء المفاوضات.

وأدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الأربعاء، اقتحام القوات الإسرائيلية لمدينة نابلس الفلسطينية، ما أسفر عن فقدان أرواح عشرة ضحايا من الفلسطينيين، وإصابة أكثر من مائة آخرين حتى الآن.
 
وأعربت مصر عن قلقها البالغ تجاه التصعيد المستمر والخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة مؤخراً، والذي يزيد الأوضاع تعقيداً وتأزماً كل يوم، ويقوض من جهود تحقيق التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ويؤثر على فرص إعادة إحياء عملية السلام علي أساس مقررات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين.

 


مندوب مصر بالأمم المتحده

السفير اسامه عبد الخالق

اخبار فلسطين

الشعب الفلسطيني

الأمم المتحده

اقتحام نابلس



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