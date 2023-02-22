مصرع عامل وإصابة 2 في تصادم على الطريق الصحراوى الغربى بالمنشاه سوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز شرطة المنشاه جنوب محافظة سوهاج وقوع مصادمة على الطريق بين سيارة ملاكى ودراجة نارية تروسيكل عقب إختلال عجلة القيادة بيد سائق السيارة نتج عن الحادث إصابة 2 ووفاة قائد التروسيكل تم نقل الجثة لمستشفى المنشاه المركزى والمصابين للمستشفى الجامعى للعلاج.

كان اللواء مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوقوع مصادمة على الطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج بين سيارة وتروسيكل ووجود متوفى ومصاب وتم الدفع بقوات إدارة المرور إلى مكان الحادث وتم رفع أثاره وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الجنوب وضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاه بوجود مصادمة ومتوفي ومصابين بالطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز المنشاه حيث تبين أنه أثناء سير السيارة " ملاكي " قيادة المدعو عبد اللطيف ع ع ا 31 سنة حاصل علي ليسانس ويقيم بناحية البلابيش المستجده دائرة مركز دار السلام أختلت عجلة القيادة بيده وإصطدم بدراجة نارية تروسيكل قيادة المدعو محسن ا ي م 43 سنة عامل ويقيم دائرة مركز جرجا.

نتج عن الحادث وفاة قائد التروسيكل وإصابة كل من قائد السيارة " بكدمات متفرقة بالجسم " وممدوح ع ع 42 سنة عامل ويقيم دائرة مركز دار السلام " بكدمات متفرقة بالجسم " من مستقل السيارة تم نقل الجثة لمستشفى المنشاة المركزى والمصابين لمستشفي سوهاج الجامعي تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.