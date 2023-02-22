مصرع عامل سقط من الطابق الخامس نتيجة اختلال توازنه فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

لقى عامل مصرعه وذلك إثر سقوطه من الطابق الخامس أثناء عمله ب مدينة السادات بمحافظة المنوفية، نتيجة إختلال توازنه ، تم نقله إلى المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقت مديرية أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة السادات بمديرية أمن المنوفية، يفيد من مصرع عامل، وذلك إثر سقوطه من الطابق الخامس أثناء عمله بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، نتيجة إختلال توازنه ، تم نقله إلى المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.