اليوم السابع
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الأربعاء، 22 فبراير 2023 04:58 م
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مصرع عامل سقط من الطابق الخامس نتيجة اختلال توازنه فى المنوفية

الأربعاء، 22 فبراير 2023 04:52 م
مصرع عامل سقط من الطابق الخامس نتيجة اختلال توازنه فى المنوفية أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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لقى عامل مصرعه وذلك إثر سقوطه من الطابق الخامس أثناء عمله بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، نتيجة إختلال توازنه ، تم نقله إلى المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقت مديرية أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة السادات بمديرية أمن المنوفية، يفيد من مصرع عامل، وذلك إثر سقوطه من الطابق الخامس أثناء عمله بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، نتيجة إختلال توازنه ، تم نقله إلى المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

محافظة المنوفية

مركز السادات

مصرع عامل



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