مصرع صانع مفاتيح تعرض لاختناق أثناء نومه بسبب راكية تدفئة فى قليوب

شهدت مدينة قليوب بمحافظة القليوبية، وفاة صانع مفاتيح، إثر تعرضه لحالة اختناق أثناء نومه بشقته بدائرة قسم شرطة قليوب، بسبب وجود راكية تدفئة داخل الغرفة التى ينام بها، وقيامه بغلق منافذ الشقة، جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى قليوب، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، التى صرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعى، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ من أحد الأشخاص يفيد وفاة والده أثناء نومه بغرفته بشقته الكائنة دائرة القسم، بسبب وجود راكية تدفئة بها، وقيامه بغلق كل منافذ الشقة.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين العثور على جثة "ع م ع"، 63 سنة، صانع مفاتيح، مقيم دائرة القسم، بغرفته بالشقة، كما تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، وكذلك سلامة كافة منافذ الشقة، وتم العثور على كافة متعلقاته الشخصية، كما تبين وجود راكية تدفئة بالغرفة التى ينام بها.

وبسؤال نجل المتوفى، أكد أنه يقطن بمحل سكن أخر غير الذى يقطن به والده، وأنه يتردد عليه لزيارته، إلا أنه عند الدخول له وجده قد توفى بغرفته، ورجح وفاته إثر تعرضه لحالة اختناق أثناء نومه بسبب إشعاله راكية تدفئة بالغرفة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.