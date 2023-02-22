مصادر يابانية: طوكيو قد تطلب موافقة مجموعة السبع لتصريف مياه فوكوشيما للمحيط الهادئ

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن المصادر القول إن الحكومة تسعى إلى الحصول على ترحيب من أعضاء مجموعة السبعة بنهج اليابان "الشفاف" تجاه التخلص من المياه المعالجة، في وثيقة ستصدر بعد اجتماع وزراء الطاقة المقرر يومي 15و16 أبريل القادم في سابورو شمال البلاد.

وأوضحت الوكالة أن هذه الخطوة محاولة من الحكومة اليابانية للترويج بشأن سلامة المياه المعالجة، والتي تحتوي على تركيزات منخفضة المستوى من التريتيوم، حيث لا تزال مجتمعات الصيد اليابانية تعارض الخطة وأعربت الدول المجاورة الصين وكوريا الجنوبية عن مخاوفها.