مصادر فلسطينية: إصابة خطيرة لأحد المطاردين فى اقتحام الاحتلال الإسرائيلى بنابلس

وقال مدير الاسعاف والطوارئ في (نابلس) أحمد جبريل - في تصريح صحفي - إن هناك إصابات أخرى لم يتسن الوصول إليها.

ووجه سكان نابلس مناشدات للهلال والصليب الأحمر للتدخل لإنقاذ عشرات الطلبة والمعلمات في المدرسة النظامية بنابلس.

وكان جيش الاحتلال قد أرسل تعزيزات إضافية للقوات الخاصة التي اقتحمت البلدة القديمة، بعد وقوع اشتباكات عنيفة مع الفلسطينيين.

وقالت مصادر فلسطينية إن عبوتين ناسفتين انفجرتا في قوات الاحتلال، وإن هناك إصابات خطيرة في صفوفها.. وحلقت طائرات استطلاع إسرائيلية على ارتفاع منخفض فوق البلدة القديمة خلال الاقتحام الذي لم ينته حتى الان.

كما أشارت القناة الـ 14 الإسرائيلة إلى أن العملية تدار في (نابلس) من مقر عمليات جهاز الأمن العام.

وقال صحفيون فلسطينيون:"يتم استهداف الطواقم الصحفية الفلسطينية التي تقوم بتغطية الاقتحام".. فيما أظهر تصوير فيديو نشره سكان (نابلس) قيام سيارة ضمن قافلة من سيارات الاحتلال العسكرية بدهس أحد الفلسطينيين في الطريق إلى البلدة القديمة.

وعلمت وكالة أنباء الشرق الأوسط من مصادر في نابلس أن المطارد يدعى "حسام إسليم"، وقد نشر رسالة صوتية، تم تداولها على حسابات الناشطين بمواقع التواصل الاجتماعي، أكد فيها أنه لن يسلم نفسه وإنه على درب الشهداء السابقين.