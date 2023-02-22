اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مستشار الأمن القومي ووزيرة الهجرة العراقيان يبحثان تهيئة عودة للنازحين

الأربعاء، 22 فبراير 2023 01:46 ص
مستشار الأمن القومي ووزيرة الهجرة العراقيان يبحثان تهيئة عودة للنازحين العراق
أ ش أ

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بحث مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي مع وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، الثلاثاء، تهيئة البيئة الآمنة لعودة النازحين طوعيًا.


وذكر المكتب الإعلامي للأعرجي، في بيان نقلته قناة السومرية نيوز، أن الجانبين بحثا الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلًا عن التنسيق والتعاون بين مستشارية الأمن القومي ووزارة الهجرة، في مجال دعم العودة الطوعية للنازحين والتخفيف من معاناتهم.


وأوضح البيان، أن اللقاء شهد التأكيد على أهمية تهيئة البيئة الآمنة والمناسبة لإعادة دمج النازحين العائدين بالمجتمع، وصولا لإنهاء ملف مخيمات النزوح بشكل صحيح وآمن.


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