مذكرة تفاهم مع مسئولى رابطة المياه البريطانية للتعاون بمشروعات المياه والصرف

كتب أحمد حسن

إسماعيل: الأنشطة المدرجة بمذكرة التفاهم تتسق مع الإستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وإستراتيجية مصر للتنمية المستدامة " رؤية مصر 2030"

وقع الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، ممثلاً عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مذكرة تفاهم مع مارك فليتشر، رئيس رابطة المياه البريطانية، بحضور ليلا تومسون، المدير التنفيذى لرابطة المياه البريطانية، ومسئولي الرابطة، بهدف تأسيس إطار تعاوني في مشروعات المياه والصرف الصحي بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ورابطة المياه البريطانية، وذلك على هامش مشاركة الدكتور سيد إسماعيل في فعاليات القمة العالمية الثانية عشرة لتكنولوجيا الابتكار في المياه بالعاصمة البريطانية لندن، وفي إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بتطبيق أحدث التكنولوجيات العالمية فيما يتعلق بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن الهدف من مذكرة التفاهم هو تعزيز تبادل أفضل الخبرات بين كلً من الجانب المصري، والبريطاني، من خلال عدة أنشطة ومنها تحديث وتحسين كفاءة قطاع البنية التحتية للمياه، واستراتيجيات الإدارة المتكاملة لموارد المياه، وتحلية المياه، والتخفيف من تغير المناخ، والخبرة في إدارة المياه، والابتكار الرقمي في مجال المياه للمدن الذكية، وتحويل المخلفات إلى طاقة والاقتصاد الدوار.

وأشار نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إلى أن الأنشطة المدرجة بمذكرة التفاهم تتسق مع الإستراتيجية القومية لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى الجاري إعدادها، كما تتسق أنشطة المذكرة مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وإستراتيجية مصر للتنمية المستدامة " رؤية مصر 2030"، مشيراً إلى أن الطفرة التي يشهدها قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بمصر على جميع الأصعدة يأتي من خلال التخطيط الجيد المتكامل فى جميع المشروعات، حيث إن قضية التغير المناخي وتحليل المخاطر والتحديات الناتجة عنها على رأس أجندة أولويات قطاع المرافق بوزارة الإسكان.

تجدر الإشارة إلى أن مذكرة التفاهم اشتملت على مجموعة من المواد تمثلت أهمها في تعزيز تبادل أفضل الممارسات لا سيما في مجالات: الاقتصاد الدوار، وتحلية المياه، وإدارة المياه، وإدارة الحمأة، وإعادة استخدام الموارد مثل ( الأسمدة ، تحويل النفايات إلى طاقة ، إلخ)، والتنظيم والحوكمة، وإنترنت الأشياء وتحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي / التعلم الآلي، وابتكارات في معالجة المياه والصرف الصحي، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، كما اشتملت مذكرة التفاهم على أنشطة من أجل تنفيذ هذا التبادل لأفضل الممارسات، حيث سيعمل المشاركون على تعزيز الدراسات المشتركة، بجانب دعوة كبار المسئولين وممثلي الشركات من كلا البلدين، للانضمام إلى مجموعات العمل المختلفة وأحداث سلسلة بريتش ووتر العالمية.

كما سيتم لتنفيذ مذكرة التفاهم إنشاء لجنة متابعة مشتركة بهدف تطوير وتنفيذ خطة عمل لمدة ثلاث سنوات، كما سيؤسس المشاركون مجموعة عمل في قطاع البنية التحتية للمياه لتعزيز أهداف ومجالات التعاون بموجب مذكرة التفاهم.