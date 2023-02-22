مديرية أمن القاهرة توزع بطاطين على المواطنين فى مدينة نصر

وزعت مديرية أمن القاهرة عدد من المساعدات العينية (بطاطين) على المواطنين بنطاق دائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بمحافظة القاهرة، وذلك فى إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقًا من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين لاسيما المناطق الأولى بالرعاية.

ولاقى ذلك استحسان المواطنين الذين توجهوا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على تلك المبادرة، يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به كافة أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطن.