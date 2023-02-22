محافظ قنا يناقش الموقف التنفيذي لتطوير مجمع الصناعات الحرفية بالصالحية

قنا صابر سعيد

عقد اللواء اشرف، الداودي محافظ قنا ، اجتماعا موسعا لمناقشة آخر مستجدات الموقف التنفيذي للمنطقة الحرفية بالصالحية، وذلك بحضور المهندس، محمد أنور رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة الصناعة، والنائب مصطفي محمود، عضو مجلس النواب، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وعلي غريب مدير التعاون الإنتاجي بالمحافظة ومسئولي المرافق والحماية المدنية والكهرباء والطرق ومياه الشرب والصرف الصحي وعدد من القيادات التنفيذية .

واتعرضا محافظ قنا ورئيس الجهاز التنفيذي موقف تجديد وإحلال شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء إنشاء نقطتى إطفاء وإسعاف لخدمة المجمع والمناطق المجاورة وعمل سور أمامي وبوابات دخول وخروج وغرفة حراسة لخدمة العاملين بالمجمع، فضلا عن الإنتهاء من أعمال الرصف بطول 6 كيلو متر بالمرحلة الاولي.

ووجه محافظ قنا، المسئولين بمراجعة تراخيص كافة الورش بالمجمع، والاهتمام بالمنظر الحضاري للمنطقة، مشددا علي انه تم منح أصحاب الورش الحرفية مهلة لتقنين اوضاعهم ، كما وجه مسئولي شرطة المرافق بالتنسيق مع مجلس المدينة بمراجعة موقف التعديات علي حرم الرصيف وإزالة كافة الإشغالات والمخالفات والورش العشوائية بعد إنتهاء مدة التقنين، مؤكدا أن المحافظة تسعي بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية المشرف علي مجمع الصناعات الحرفية إلي تطوير ورفع كفاءة المجمع ودراسة إمكانية تخصيص مساحة أرض لإقامة مرحلة ثالثة لاستيعاب كافة الورش الحرفية المختلفة.

يذكر أن مجمع الصناعات الحرفية بمنطقة الصالحية مقام علي مساحة 50 فدانا ويشتمل مرحلتين" أولي - ثانية" تضم 542 ورشة حرفية