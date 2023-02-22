محافظ بنى سويف يتفقد مبنى دار الضيافة ويلتقى بعض المواطنين ويستمع لمطالبهم

بنى سويف هانى فتحى

تفقد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، أعمال التجهيزات النهائية بمشروع مبنى دار الضيافة بجوار الديوان العام، والذى تم إنشاؤه ضمن خطة المحافظة لتنمية مواردها الذاتية وتوفير مكان لائق لاستضافة ضيوف المحافظة، ورافقه السكرتير العام اللواء حازم عزت، العميد أحمد علاء مدير إدارة الأمن بالديوان، شيرين حسين مدير المكتب الفنى، وليد صالح مدير الشؤون الإدارية، مها حميدة مدير خدمة المواطنين بالديوان العام

تجول المحافظ داخل مبنى دار الضيافة، واستمع لعرض سريع عن مكونات وتجهيزات الدار، الذى يتكون من 3 طوابق مجهزة على مستوى فندقى متميز، بطاقة إجمالية 18 غرفة بواقع 6 غرف فى كل طابق منها غرف "فردى / مزودج"، بجانب مطعم رئيسى مكون من صالة طعام ومطبخ وحمامات ودورات مياه ومصعد

كما حرص المحافظ على لقاء بعض المواطنين أثناء تواجدهم أمام الديوان العام، لتقديم بعض الطلبات والشكاوى بالمركز التكنولوجى، واستمع لمطالبهم واحتياجاتهم والتى تنوعت ما بين مطالب خاصة بالتموين وتوفير الحماية الاجتماعية وحقوق الإنسان، حيث كلف المحافظ مسؤولى التضامن والتموين ووحدة حقوق الإنسان " كل فيما يخصه" بسرعة بحث تلك الشكاوى ميدانياُ، وإعداد تقرير بالحلول والإجراءات المنفذة حيالها، مع تسجيل أرقام هواتف المواطنين للتواصل وإخطارهم بما تم بشان شكواهم ومطالبهم.

وفى سياق منفصل قام الدكتور محمد هانى غنيم محافظة بنى سويف، بجولة ميدانية، تابع خلالها أعمال تطوير ورفع كفاءة سوق الدهشورى بمدينة بنى سويف بشارع عبد السلام عارف، والذى يتم فى إطار تفعيل البروتوكول الموقع بين المحافظة وصندوق التنمية الحضرية التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وضمن خطة المحافظة والصندوق فى مجال تطوير وتنمية مناطق التطوير العمرانى والعمل على توفير احتياجات ومتطلبات السكان بتلك المناطق من خدمات ومرافق عامة وأنشطة وغيرها.