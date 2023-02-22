محافظ الجيزة يوجه بتشكيل لجنة لمراجعة أعمال التطوير بشوارع الدقى

كتبت – مرام محمد

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتشكيل لجنة لمراجعة أعمال التطوير الجارية بميدان الجمهورية والشوارع المحيطة به قبل استلام الأعمال من الشركة المنفذة، وذلك لضمان تناسق المظهر الحضارى وتنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير الجودة وبالمواصفات المحددة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها محافظ الجيزة لمتابعة أعمال التطوير الجارية بعدد من قطاعات حى الدقى، والتى شملت ميادين الجمهورية وأحمد سامى سعيد والشوارع المحيطة بهما، حيث شدد المحافظ على رئيس حى الدقى بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة بتشديد الرقابة على سير الحركة المرورية ومنع اى مخالفات لسيارات السرفيس والنقل الجماعي وإلزام المؤسسات بخطوط السير والأماكن المخصصة للإنتظار لمنع التكدسات المرورية والحفاظ على أعمال التطوير ووضع مخطط مروري متكامل لتحسين الحركة بالمنطقة مع مراعاة حركة المواطنين من المارة.

كما شدد المحافظ على ضرورة رفع كفاءة الحدائق المقامة بالميادين بالتعاون مع المجتمع المدنى تلبية لرغبات المواطنين من أهالى المنطقة وتوفير الخدمات اللازمة لرعايتها وتهذيب الأشجار ومنع اى مظاهر للعشوائية أو الإشغالات وتكثيف الرقابة على المقاهى والمحال للتأكد من إلتزامها بمواعيد الغلق.

رافق المحافظ خلال جولته محمد نور السكرتير العام المساعد للمحافظة والنائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق بالجيزة والأستاذ أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى.



أعمال التطوير بشوارع الدقي



جولة تفقدية لمحافظ الجيزة في الدقي



محافظ الجيزة في جولة تفقدية بالدقي



محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير بالدقي



محافظ الجيزة يتفقد شوارع الدقي