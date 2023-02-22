محافظ أسوان يكلف بترميم سور الجبانة القديمة ويوجه بتشكيل لجنة تكريم الإنسان

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بإحلال وتجديد الجدران والأجزاء المتهدمة من سور جبانة أسوان القديمة بمسافه 150متر تقريبًا، فى إطار الاستجابة للمطالب والشكاوى الجماهيرية والارتقاء بالمظهر الحضارى والجمالى

وكلف محافظ أسوان، فى بيان صحفى، مسئولى مبادرة "الناس لبعضهم" تحت إشراف الدكتورة غادة أبو زيد نائبة المحافظ بالتنسيق والتعاون بين مؤسسات المجتمع المدنى ورجال الأعمال والقيادات الطبيعية بتوفير البلوكات والأسمنت وغيرها من أدوات ومواد البناء لإعادة إقامه السور وتنفيذ أعمال الترميم ورفع الكفاءة لباقى الأسوار مع تركيب بلدورات والقيام بصيانة الأعمدة وتغيير كشافات الإنارة.

ووجه اللواء أشرف عطية، بتشكيل لجنة " تكريم الإنسان " بهدف الإشراف على المقابر وأماكن دفن الموتى، بجانب إجراء الفحص الدورى للعاملين بها سياسيًا وجنائيًا مع تقديم وتوفير التدريبات اللازمة للعاملين بمجال دفن الموتى لتأهيلهم ورفع وعيهم بأحكام الجنائز وشروطها وإجراءاتها وذلك بالتنسيق والتعاون مع رجال الأزهر والأوقاف من أجل تطوير أداء العاملين بالمهنة وبما يتناسب مع الأحكام الشرعية الواجبة فى هذا الشأن.

وشدد محافظ أسوان، على أهمية المرور والمتابعة الميدانية لإزالة التعديات ورفع تراكمات المخلفات والقمامة داخل المقابر وفى محيطها مع التصدى لكافة الظواهر والممارسات السلبية التى لا تتناسب مع حرمة الموتى وقدسية هذه المقابر.