محافظة الجيزة تبحث إقامة مجمع لخدمات البريد والأحوال المدنية والشهر العقارى

كتبت - مرام محمد

عقدت هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمه وخدمة البيئة، اجتماعا تنسيقيا، اليوم للوقوف على الإجراءات المطلوبة والمخططات الخاصة بإنشاء مجمع خدمات مصر؛ لخدمة المواطنين من سكان المحافظة.

وأكد أشرف عبد الحفيط مساعد وزيرة التخطيط، أن مجمع خدمات مصر يقام على أعلى مستويات الجودة من حيث المعدات والتجهيزات المطلوبة لتقديم الخدمات للمواطنين من سكان المحافظات وتدريب العاملين لتنفيذ المهام بالكفاءة والسرعة المطلوبة لتحقيق تطلعاتهم.

وأشارت نائب المحافظ أن المجمع سيقدم خدمات البريد والأحوال المدنية وخدمات الشهر العقارى والتوثيق، بالإضافة إلى الخدمات المختلفة للتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات الخاصة بتلك القطاعات في مجمع واحد.

حضر الاجتماع مساعد وزير التخطيط للتحول الرقمى والبنية التحتية، والمستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى، ورئيس قطاع مناطق بريد الجيزة والفيوم، وممثل عن إدارة الأحوال المدنية بالجيزة، ورئيس حى الهرم.

جدير بالذكر أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" انتهت من تنفيذ 11 مجمع حكومى خدمى بكل قرية أم قائم بها وحدة محلية بمركزي الصف وأطفيح، سوف تساهم فى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، لما تقدمه من خدمات تكنولوجية ورقمية سريعة فى مكان واحد توفر عليهم مشقة التنقل بين مقار المنشآت الحكومية فى المراكز والمدن، وذلك فى إطار خطة الدولة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووفق نموذج إنشائى موحد ومتكامل، يضم كل مجمع حكومى خدمى مركزا تكنولوجيا مصغرا، وسجلا مدنيا، ومكتب شهر عقاري، ومركز خدمات تموينية، ومكتب خدمات بريدية، ووحدة محلية، ووحدة تضامن اجتماعى، ومجلس محلى.