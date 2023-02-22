مجلس الوزراء يوافق على اعتماد أسعار بيع الوحدات السكنية بالسعر الحر

وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن اعتماد أسعار بيع الوحدات السكنية بالسعر الحر، وطرح إعلان البيع ببعض المدن وهي: القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، وبياض العرب بمحافظة بني سويف، والعصلوجي بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، والغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وسفاجا بمحافظة البحر الأحمر، ودمنهور بمحافظة البحيرة، وذلك وفقا لقرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى رقم 3/20/2023 بتاريخ 30-1-2023.
مجلس الوزراء يوافق على اعتماد أسعار بيع الوحدات السكنية بالسعر الحرالأربعاء، 22 فبراير 2023 03:41 م
اجتماع الحكومة
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