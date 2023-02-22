كتبت نهير عبد النبى

يعانى البعض من سيلان الأنف المستمر والذى يدل على وجود مشكلة، فقد يكون أحد الاعراض الشائعة ل " الزكام، الأنفلونزا ، الحساسية"، وغيرها..

وحسب ما ذكره موقع helthy يقول الدكتور ماس تاكاشيما ، طبيب الأنف والأذن والحنجرة في هيوستن ميثوديست والمتخصص في علاج مشاكل الأنف والجيوب الأنفية: "ليس الأمر دائمًا مجرد سيلان في الأنف". "ترتبط العديد من الأعراض الأخرى بالتهاب الأنف المزمن ، بما في ذلك العطس والاحتقان والسعال وحكة الأنف."

لا يسبب التهاب الأنف المزمن ، الذي يشار إليه عادةً باسم سيلان الأنف المزمن ، عددًا كبيرًا من الأعراض الخطيرة. لكن هذا لا يعني أنها ليست مزعجة - خاصةً إذا كانت ثابتة أو لا تختفي.



متى يعتبر سيلان الأنف مزمنًا؟ يحدث التهاب الأنف عندما يكون أنفك متهيجًا أو ملتهبًا لسبب أو لآخر ، ونتيجة لذلك ينتج المزيد من المخاط، يهدف هذا المخاط إلى المساعدة في حبس وإزالة كل ما يسبب التهيج ، ولكنه أيضًا ما يؤدي إلى سيلان الأنف والأعراض المصاحبة له.

لحسن الحظ ، هذا عادة ما يكون مؤقتًا (يسمى التهاب الأنف الحاد) وليس اضطرابًا كبيرًا في حياتك كما يختفي الالتهاب ، وكذلك سيلان الأنف.

من ناحية أخرى ، يحدث التهاب الأنف المزمن عندما يتم تحريك الأنف باستمرار أو تهيجه أو التهابه ، لدرجة أن سيلان الأنف لا يبدو أنه يختفي أو يظل دائمًا في الخلفية،و يلاحظ الدكتور تاكاشيما أن هذا يمكن أن يؤدي بالتأكيد إلى مشاكل نوعية في الحياة.

يوضح الدكتور تاكاشيما أن "التهاب الأنف المزمن يحدث عندما تستمر هذه الأعراض من شهور إلى سنوات ، على الرغم من استخدام الأدوية لمدة شهر على الأقل لعلاج.



ما الذي يسبب سيلان الأنف المستمر؟ من المحتمل ألا تكون أسباب التهاب الأنف الحاد مفاجئة - الزكام أو الأنفلونزا أو الحساسية الموسمية، ومع ذلك ، غالبًا ما تكون أسباب التهاب الأنف المزمن غير واضحة على الفور. لكن الأسباب الأكثر شيوعًا تشمل:

-التهاب الأنف التحسسي - عندما تسبب مسببات الحساسية التهابًا داخل الأنف

-الارتجاع الحمضي - عندما ينتقل حمض المعدة إلى الأنف ويهيج بطاناته

-التهاب الأنف الحركي الوعائي - فئة من التهاب الأنف غير التحسسي يحدث عندما يكون لدى المخ والأنف رد فعل مبالغ فيه للأشياء اليومية ، مثل تلوث الهواء ، والهواء البارد ، والأطعمة الحارة أو التمارين الرياضية ، مما يؤدي إلى إنتاج المزيد من المخاط أكثر مما هو مطلوب بالفعل؟

من غير الواضح إلى حد كبير سبب حدوث التهاب الأنف الحركي الوعائي ، على الرغم من أنه يصبح أكثر شيوعًا مع تقدم العمر.

هناك أيضًا أسباب أقل شيوعًا لسيلان الأنف المستمر ، مثل تناول بعض الأدوية. على سبيل المثال ، يمكن أن يكون الإفراط في استخدام بخاخات الأنف المزيلة للاحتقان سببًا مخادعًا لسيلان الأنف الذي لا يزول.

مع كل الأسباب المحتملة المختلفة لسيلان الأنف المستمر ، يشير الدكتور تاكاشيما إلى أن إصلاح المشكلة يبدأ بتحديد سببها.يضيف الدكتور تاكاشيما: "بمجرد تحديد مسببات التهاب الأنف ، تختلف العلاجات حسب السبب".



كيفية إيقاف سيلان الأنف المستمر تتمثل الخطوة الأولى للتعامل مع سيلان الأنف الذي لن يختفي في استشارة طبيب الرعاية الأولية الخاص بك. يمكنه أو يمكنها البدء في بعض الأدوية والعلاجات الأولية التي غالبًا ما تكون كل ما هو مطلوب للمساعدة في حل الأعراض ، مثل بخاخات الأنف ومضادات الهيستامين الفموية .

يمكن أن تساعد هذه الأدوية الأساسية في علاج التهاب الأنف التحسسي". "غسل الجيوب الأنفية ، أو شطف الجيوب الأنفية ، هو خيار آخر رائع لأنه يزيل المهيجات ، مثل المواد المسببة للحساسية أو الملوثات البيئية."