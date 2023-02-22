متخصصة بالشأن الأوروبي لـ"القاهرة الإخبارية": عام 2023 الأسوأ على أوروبا

كتب أحمد عرفة

قالت منال لطفي المحللة المتخصصة في الشأن الأوروبي، أن عام 2023 قد يكون أسوأ حالا في أوروبا بالنسبة للوضع الاقتصادي والوضع السياسي.

وأضافت خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج "مطروح للنقاش" عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن نسبة النمو في أوروبا قد تكون 1% فقط خلال 2023، وهذا الرقم قد يقل عن ذلك مع ارتفاع أسعار الطاقة عالميا، ما قد يعطل النمو الأوروبي مع استمرار عبء الحرب.

وأنفقت أوروبا حتى الآن نحو 30 مليار يورو على اللاجئين، فالحكومات تتحمل إقامة اللاجئ وعمله والتأمين الطبي، ما عدا بريطانيا التي لديها برنامج للاجئين الذين تم استقبالهم، لكنه فشل بسبب ضعف ما تقدمه للاجئين، الذين بدأوا يغادرون بريطانيا.

وتابعت: "بريطانيا لا تحمل الدولة مسؤولية اللاجئين، بل تلقي بالعبء على العائلات، فيتقدم اللاجئ بطلب لعائلة لاستضافته، ومع الوقت حين تجد العائلة نفسها غير قادرة على استمرار الاستضافة تعتذر، وبالتالي أصبح أغلب اللاجئين الأوكرانيين في أوروبا مشردين في الشوارع بلا مأوى".