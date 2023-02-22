مبادرة "سلامتك تهمنا" تستكمل فعالياتها فى دمياط بحضور 45 منشأة صناعية

كتبت – مرام محمد

استكملت مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط مبادرة "سلامتك تهمنا" للسلامة والصحة المهنية بإحدى شركات القطاع الخاص، وذلك بحضور 45 منشأة صناعية، والتى تنفذها الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وفى إطار الجهود المبذولة لتوفير بيئة عمل آمنة داخل منشآت العاملة فى المحافظات بناء على توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على العمال والممتلكات.

وأوضحت منى الأطروش مدير مديرية القوى العاملة بدمياط فى تقريره الذى تلقته الوزارة، أنه بدأت فعاليات المبادرة بكلمة منها أوضحت فيها الدور المحورى الذى تلعبه أجهزة السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية داخل المحافظة وما تقدمه من تفتيش وندوات توعية وتثقيف وتجارب لخطط الطوارئ بالمنشآت وذلك من أجل توفير بيئة عمل آمنة تزيد من الإنتاج وتحافظ على العمال من المخاطر الموجودة داخل بيئة العمل.

وأضافت مدير المديرية، أنه شارك فى المبادرة الكيمائى محمد مدكور باحث بالإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية والذى قام بإلقاء محاضرة عن تقييم وتحليل المخاطر بالمنشآت، والمهندسة هالة محمود القحطانى مدير إدارة السلامة بدمياط، كما انتهت المبادرة بعمل مناقشة مفتوحة وتقديم الاستفسارات من السادة المشاركين وتم الرد عليها فيما يخص تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية واحكام قانون العمل فى هذا الشأن.

وفى سياق منفصل، شاركت مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية فى الجلسة رقم (252) لمجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنصورة برئاسة الدكتور محمود محمد المليجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك بقاعة خدمة المُجتمع بمبنى الإدارة العامة للجامعة، وبحضور ياسر سعيد مدير مديرية القوى العاملة ووكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأعضاء المجلس من الخارج. قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة - جامعة المنصورة – مصر.

وأوضح ياسر سعيد مدير مديرية القوى العاملة بالدقهلية، فى تقريره الذى تلقته الوزارة، أنه تم خلال الجلسة مناقشة زيارة لجنة تطوير الصناعة بالمنطقة الصناعية بجمصة للمنطقة الصناعية بجمصة يوم السبت المقبل وعن الجولة التفقدية التى تمت ببعض من المصانع والشركات وأهم المنتجات الخاصة بكل منها.

وأضاف مدير المديرية، أنه تم خلال الجلسة التأكيد على أهمية التعاون المشترك بين فريق المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال ووزارة القوى العاملة بالدقهلية ونقابة المهندسين وذلك لتدريب طلاب الجامعة وتأهيلهم للجمع بين الخبرة العملية والجانب الأكاديمى لخلق كوادر جديدة قادرة على بدء مشروعات صغيرة توفر لهم حياة كريمة وذلك تفعيلا للبروتوكول السابق توقيعه بين الجامعة ووزارة القوى العاملة فى هذا المجال.