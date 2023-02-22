لو عندك مشكلة أو شكوى.. محافظة أسيوط توضح كيفية التواصل للحل

أسيوط -هيثم البدرى

تعتبر منظومة الشكاوى بمحافظة أسيوط واحدة من المنظومات التى تلقى إشادة من الجهات التنفيذية ومن المواطنين الذين يتعاملون مع المنظومة حتى تصدرت المحافظة الأكثر تفاعلًا والتعامل مع الشكاوى الجماهيرية بين محافظات الجمهورية، وإيجاد الحلول العاجلة لها وتحقيقها معدل إنجاز 100% من معدل الإنجاز المخطط لعام 2022 بناءً على التقرير المعروض على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

كان محافظ أسيوط قد أعلن فى وقت سابق عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم على أرقام (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

وكانت محافظة أسيود قد تصدرت المحافظات الأكثر تفاعلًا والتعامل مع الشكاوى الجماهيرية بين محافظات الجمهورية وإيجاد الحلول العاجلة لها وتحقيقها معدل إنجاز 100% من معدل الإنجاز المخطط لعام 2022 بناءً على التقرير المعروض على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لمتابعة موقف تلقى ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

وأضاف أن التقرير أشار إلى نجاح المحافظة فى تحقيق إنجاز وإدراج 100% من الطلبات والشكاوى للمواطنين بالقرى والنجوع الأكثر احتياجا ضمن الجهود المبذولة فى كافة القطاعات وبالمبادرة الرئاسية حياة كريمة مشيرًا إلى أن إجمالى عدد الشكاوى لعام 2022 بلغت 4076 شكوى منها 2828 شكوى فردية و1248 شكوى جماعية وبلغ اجمالى الشكاوى المنفذة خلال عام 2020 هى 4040 شكوى فضلًا عن تنفيذ 54 شكوى واردة من فترة سابقة وتنوعت طبيعة الشكاوى ما بين شكاوى مواطنين وشكاوى خدمة مستثمرين وشركات مرافق وجهات حكومية وذوى احتياجات خاصة ومجتمع مدنى.