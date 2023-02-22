كوكاكولا وطلبات يوقعان اتفاقية تعاون لدعم المطاعم المحلية

كشفت كل من شركة "كوكاكولا" و"طلبات" عن أحدث شراكة لهما خلال مراسم التوقيع التي أقيمت اليوم بحضور ممثلي الشركتين، وعدد من مندوبي وسائل الإعلام المصرية في إطار جهودهما الرامية لدعم المطاعم المحلية ومساعدتها على زيادة مبيعاتها وتحسين العروض المقدمة للمستهلك المصري.

تتضمن الشراكة التي تستمر على مدار عام كامل، انضمام مطاعم كوكاكولا الشريكة تحت مجموعة سيتم إنشاؤها على منصة طلبات لتعزيز مكانة علاماتهم التجارية وزيادة حجم مبيعاتهم. بالإضافة إلى ذلك، ستستثمر كوكاكولا في أدوات وقنوات التسويق داخل التطبيق بالنيابة عن المطاعم لجذب عملاء جدد وعلاوة على دعم المطاعم، تهدف الشراكة إلى تعزيز تجربة العملاء من خلال تقديم عروض وخصومات حصرية.

ومن جهته قال معتز عبد الرحمن، المدير العام لشركة كوكاكولا مصر، ليبيا والسودان بأن الشراكة تهدف إلى طرح منتجات الشركة بشكل أكبر وعلى نطاق أوسع من خلال تطبيق طلبات، مؤكدا على حرص كوكاكولا على إقامة مثل هذه الشراكات التي تدعم النمو المستدام والمتوازن، وتحرص من جانب آخر على إيجاد قيمة مضافة للوجبات الغذائية والمأكولات المختلفة التي يتم طلبها من التطبيق من خلال مشروب كوكاكولا المميز، على أن تستمر هذه الشراكة مع طلبات لمدة عام كامل.

وفي الكلمة التي ألقاها خلال مراسم التوقيع على بروتوكول التعاون، قال المدير التنفيذي لشركة طلبات مصر بأن الشراكة تساهم في تعزيز ودعم مهمة الشركة الهادفة لتحقيق أقصى استفادة من الحلول التكنولوجية والشراكات الإستراتيجية، بهدف تمكين المطاعم من تحقيق نمو استثنائي. وإلى جانب ذلك، تعمل الشراكة على استكمال وتقوية خدمة ذات مستوى عالمي والتي تقدم خصيصًا للمستهلك المصري عبر منصة طلبات بأسعار اقتصادية تنافسية.

وتتضمن الشراكة أيضًا التعاون في مجال المحتوى والحملات الترويجية والعروض التسويقية التي تتوافق مع سياسة العروض الاقتصادية الموفرة التي يقدمها الطرفان خلال العديد من المناسبات على مدار العام.