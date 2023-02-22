ونقلت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا عن فيليبوفيتش قوله في بيان إن وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة أطلقت التطبيق ليصبح متاحا على الهواتف المحمولة وأجهزة الإنترنت الأخرى، مضيفا أن الشركات والأعمال التي تقدم بياناتها تبعث برسالة شفافية مفادها أنه ليس لديهم ما يخفونه عن الجمهور والمواطنين.



ووضعت الوزارة ثلاث سلاسل للبيع بالتجزئة على قائمتها البيضاء للوزارة، وهي (كونزوم) و(تومي) و(كيه تي سي) والتي تمتلك معًا حصة سوقية تبلغ 38 في المئة.



وأوضح فيليبوفيتش أن شركات التجزئة الثلاثة قدمت جميع البيانات المطلوبة إلى وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة، والتي تشمل أسعار حوالي 350 قطعة سيتمكن المواطنون من مقارنة أسعارها كل 15 يومًا.



وقال فيليبوفيتش إن الهدف من التطبيق هو التأثير على الزيادات المحتملة في الأسعار واتجاه التضخم، حتى يدرك المواطنون الجهات النزيهة ويقدرونها، مشيرا إلى أنه تم إجراء مناقشات إضافية مع سلاسل البيع بالتجزئة التي لم تقدم أسعارها، ولا تريد تمكين المواطنين من الحصول على معلومات كاملة.