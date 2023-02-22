اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 22 فبراير 2023 02:56 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

كرة معدنية تنجرف من البحر تثير الذعر بأحد الشواطئ فى اليابان

الأربعاء، 22 فبراير 2023 02:52 م
كرة معدنية تنجرف من البحر تثير الذعر بأحد الشواطئ فى اليابان
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
انجرفت كرة معدنية مجهولة المصدر على أحد الشواطئ في اليابان، ما دفع المسؤولين إلى إغلاق المنطقة بشكل كامل وفتح تحقيقات حول طبيعة ومصدر الكرة الغريبة.
 
وشاهدت امرأة الكرة الغريبة على الشاطئ، أمس الثلاثاء، حيث جرف البحر الكرة إلى الشاطئ في مدينة هاماماتسو.
 
 
وبحسب المصادر، فإن الكرة الغريبة هي "كرة حديدية" يبلغ قطرها 1.5 متر، حيث قام المسؤولون بسرعة بإغلاق المنطقة بمساحة يبلغ قطرها 200 متر أثناء التحقيق.
 
ونوهت المصادر الإعلامية إلى أن الكرة الغريبة التي تسبب بخوف المواطنين وجدل في وسائل الإعلام اليابانية، تكسوها طبقة من الصدأ، الأمر الذي جعل البعض يتوقع أنها مصنوعة من الحديد، ولها نتوء يشبه المقبض يسمح له بالربط بشيء آخر.

اليابان

كرة معدنية

شواطئ اليابان

مدينة هاماماتسو



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة