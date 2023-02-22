كرة معدنية تنجرف من البحر تثير الذعر بأحد الشواطئ فى اليابان

وكالات

انجرفت كرة معدنية مجهولة المصدر على أحد الشواطئ في اليابان، ما دفع المسؤولين إلى إغلاق المنطقة بشكل كامل وفتح تحقيقات حول طبيعة ومصدر الكرة الغريبة.

وشاهدت امرأة الكرة الغريبة على الشاطئ، أمس الثلاثاء، حيث جرف البحر الكرة إلى الشاطئ في مدينة هاماماتسو.

وبحسب المصادر، فإن الكرة الغريبة هي "كرة حديدية" يبلغ قطرها 1.5 متر، حيث قام المسؤولون بسرعة بإغلاق المنطقة بمساحة يبلغ قطرها 200 متر أثناء التحقيق.

ونوهت المصادر الإعلامية إلى أن الكرة الغريبة التي تسبب بخوف المواطنين وجدل في وسائل الإعلام اليابانية، تكسوها طبقة من الصدأ، الأمر الذي جعل البعض يتوقع أنها مصنوعة من الحديد، ولها نتوء يشبه المقبض يسمح له بالربط بشيء آخر.