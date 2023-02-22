فوز عمر السايس وعبير عبد السلام فى مسابقة الطلاب المثاليين بتربية رياضية طنطا

الغربية: مصطفى عادل

اعتمد الدكتور علاء حلويش عميد كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا نتيجة مسابقة الطالب والطالبة المثالية علي مستوي الكلية.

وقال عميد الكلية في بيان له، أنه تم تشكيل لجنة برئاسته من أعضاء هيئة التدريس مكونه من الدكتور أماني البحيري وكيل الكلية لشئون التعليم و الطلاب والدكتور ايناس هاشم و الدكتور محمد غرابه و هالة الجمال مدير ادارة رعاية الشباب بالكلية.

وفحصت اللجنة السير الذاتية و مقابلة كل المتقدمين من الطلبة و الطالبات و تم الانتهاء علي اختيار الطالب عمر ياسر عبد المنعم السايس والطالبة عبير عبد السلام أحمد عبد السلام في مسابقة الطالب المثالي علي مستوي الكلية للبنين والبنات و تصعيدهم لمسابقة الطالب المثالي علي مستوي الجامعة.