فحص 850 مواطنًا فى قافلة طبية بوحدة المحاميد بحرى غرب الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، فعاليات قافلة طبية على مدار الـ48 ساعة الماضية، داخل وحدة المحاميد بحري التابعة لإدارة أرمنت الصحية، وذلك فى إطار السعى المستمر لتقديم خدمات طبية متميزة لأهالى محافظة الأقصر، وضمان وصولها للمواطنين بكافة مدن وقرى المحافظة.

من جانبه صرح الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أن القافلة تضمنت جميع التخصصات التالية:- (الباطنة - الأطفال - الجراحة العامة - الجلدية - العظام - النساء والتوليد - تنظيم الأسرة - الكشف المبكر للضغط والسكر) حيث تم توقيع الكشف وإجراء التحاليل اللازمة للحالات بما يقارب من 850 حالة على مدار اليومين في مختلف التخصصات السابق ذكرها وصرف العلاج مجاناً.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالأقصر، فى بيان صحفى، أنه قام الأطباء بتجهيز التقارير الطبية للحالات المحتاجة للعلاج على نفقة الدولة، وتحويل المرضى للمستشفيات في حالة احتياجها لإجراء عمليات جراحية، موضحاً أن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر تنظم قوافل طبية بشكل أسبوعى بمختلف قرى مراكز ومدن المحافظة، وذلك لضمان تقديم الرعاية الصحية للمواطنين غير القادرين بالقرى والنجوع وتوفير الخدمات الصحية اللائقة بهم.

فيما قدم أطباء الأسنان في الوحدات الصحية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، دعم كبيرة للأهالي على مدار شهر فبراير الجارى، بتقديم ندوات تثقيفية للمترددين على الوحدات، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للسرطان الذي يكون في فبراير من كل عام، حيث أن هذه الظاهرة العالمية ينظمها الإتحاد الدولي لمكافحة السرطان بشكل سنوي لزيادة الوعى العالمى بأسباب ومخاطر السرطان بشتى أنواعه.

وقام أطباء الأسنان بالأقصر، على مدار شهر فبراير بعمل ندوات تثقيفية للمترددين على الوحدات الصحية، للتوعية بأسباب وأعراض الأمراض السرطانية، وخاصة سرطان الفم وأهمية مراجعة الطبيب فى حالة ظهور أى عرض، وأهمية تفادى الأسباب إلى قد تؤدى إلى الإصابة، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، والدكتور وليد حسن رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان، والدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، وتحت إشراف الدكتورة سحر أبو الوفا مجلى مدير عام إدارة الأسنان بالمديرية.



الإنتهاء من فحص 850 مواطن فى قافلة طبية بأرمنت



صرف العلاج للمواطنين فى قافلة طبية بأرمنت



فحص 850 مواطن فى قافلة طبية بوحدة المحاميد بحرى غرب الأقصر



متابعة صرف الأدوية والعلاج خلال فعاليات القافلة بأرمنت