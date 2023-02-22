فتح التقدم لجوائز جامعة قناة السويس التقديرية والتشجيعية حتى نهاية إبريل

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس ، عن موافقة مجلس الجامعة على لائحة وضوابط الجوائز التقديرية والتشجيعية التى تمنحها الجامعة، لافتاً إلى أنه تم فتح باب التقدم لتلك الجوائز حتى موعد أقصاه نهاية إبريل القادم، موضحاً أنه تم تشكيل لجنة علمية برئاسة الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعه لشئون الدراسات العليا والبحوث لفحص ومراجعة أوراق المرشحين للجوائز المختلفة.

ومن جانبه، كشف الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعه لشئون الدراسات العلياوالبحوث عن حزمة متميزة من الجوائز تنظمها الجامعة لباحثيها تشمل 13 جائزة هى (جائزة مؤلفى الكتب المنشورة والمترجمة في دور نشر عالمية ، جائزة التميز البحثي ، جائزة أفضل بحث تطبيقي، جائزة التميز للمشاريع الممولة خارجياً ، جائزة الحصول على براءة الاختراع، جائزة النشر فى المجلات المصنفة والمتميزة عالمياً مثل Science, Nature، جائزة أكبر معدل استشهاد Citation، جائزة التميز في قطاع العلوم الإنسانية للبحوث المنشورة بلغات اجنبية بمجلات ذات معامل تأثير ، جائزة أفضل مبتعث ومبتعثة، جائزة أفضل قسم علمي للدراسات العليا/ برنامج ، جائزة أفضل رسالة دكتوراه، جائزة أفضل رسالة ماجستير، جائزة أفضل كلية فى المجالات البحثية .

وفي سياق متصل، اجتمع الدكتور محمد سعد زغلول بأعضاء لجنة فحص ومراجعة المرشحين للجوائز المختلفة لمراجعة شروط الترشيح لكل جائزة والوقوف على استعدادات اللجنة لبدء فحص ومراجعة أوراق المرشحين للجوائز المختلفة، حيث أكد الدكتور محمد سعد زغلول أن الجامعة تمنح جوائز تقديرية وتشجيعية وتميز علمي وإبداع فكرى سنويا للعاملين بالجامعة، من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والأقسام العلمية بالكليات حسب الشروط والإعداد المنصوص عليها بكل جائزة مع العمل بالقواعد التي تم وضعها من قبل اللجنة العليا للجوائز بالجامعة.