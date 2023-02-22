فاروق الباز: لا صحة لحدوث زلازل قريبة فى المنطقة العربية

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور فاروق الباز العالم المصري الكبير، إنه لا يمكن التنبؤ بموعد حدوث الزلازل علميا.

وأضاف الباز ، خلال مداخلة هاتفية عبر تقنية زووم مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية " etc" اليوم الأربعاء، أن التسوماني يحدث إذا حدث زلزال في منطقة فوقها بحر، وزلزال تركيا وسوريا ليس له أي علاقة بحدوث تسوماني.

وتابع :" لا صحة لحدوث زلازل قريبة في المنطقة العربية"، موضحا أنة لا يوجد أي سند علمي وراء التوقعات بحدوث تسوماني في دول البحر المتوسط "، مشيرا إلى أن مراكز الاستشعار عن بعد تستطيع معرفة أماكن حدوث الزلازل فقط وليس موعد حدوثها ومصر بعيدة عن حدوث زلزال في الفترة المقبلة.