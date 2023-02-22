علامات ارتفاع نسبة الكوليسترول فى أصابع اليدين والقدمين

كتبت فاطمة خليل

من المهم أن يراقب الجميع مستويات الكوليسترول لديهم، ويحدث الوخز والتنميل في اليدين والساقين بسبب انقطاع تدفق الدم إلى أجزاء معينة من الجسم، ويؤدي ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم إلى تدفق الدم بكثافة، مما يعوق التدفق الطبيعي للدم إلى الأعصاب ويؤدي إلى الشعور بالوخز، فى هذا التقرير نتعرف على علامات ارتفاع نسبة الكوليسترول في أصابع اليدين والقدمين، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

عوامل تؤدي لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم

هناك العديد من الأمراض والحالات التي تتعلق بارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم وبصرف النظر عن تناول وجبات غنية بالدهون، والتدخين، وعدم ممارسة الرياضة ، زيادة الوزن من العوامل الأخرى التي تساهم في تراكم الكوليسترول في أنظمتنا وقد يؤدي ذلك إلى انسداد الأوعية الدموية وربما حالات قاتلة بما في ذلك النوبات القلبية أو السكتات الدماغية.

علامات ارتفاع نسبة الكوليسترول في أصابع اليدين والقدمين

ألم في أصابع اليدين والقدمين:

يمكن أيضًا الإشارة إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول عن طريق ألم أصابع اليدين والقدمين، يمكن أن يؤدي تراكم الكوليسترول في شرايين الدم في اليدين والساقين إلى الشعور بالألم عند اللمس.

علامة أخرى على ارتفاع مستويات الكوليسترول الموجودة بشكل متكرر هي وخز في أصابع اليدين والقدمين.

ترسبات الكوليسترول الصفراء في الجلد

فرط الكوليسترول سيكون له رواسب صفراء اللون على الجلد، خاصة حول العين وأحيانًا في راحة اليد والجزء الخلفي من الساقين.

الرواسب الصفراء والبرتقالية على العين:

هناك زيادات صغيرة أو رواسب صفراء وبرتقالية اللون على الجلد خاصة على الجفن العلوي أو على راحتي اليدين أو الجزء السفلي من الساق.

إذا وصلت الحالة إلى مستويات الدهون الثلاثية المفرطة ، فهناك تكوين مجموعات من الرواسب الدهنية في الجسم. يؤدي ارتفاع نسبة الكوليسترول وثلاثي جليسريد الدم إلى أمراض القلب والأوعية الدموية والعصبية لدى المريض.

للوقاية من المرض وخفض الكوليسترول ، تأكد من الاهتمام بتعديل نمط حياتك وتعديل النظام الغذائي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام مع تناول الأدوية التي يصفها طبيبك.