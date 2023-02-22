عشرات المفقودين فى انهيار منجم فحم فى الصين

كتب- وكالات

وقع انهيار كبير في أحد مناجم الفحم في الصين، اليوم الأربعاء، مما أدى إلى محاصرة عدد كبير من الأشخاص قدرته وسائل إعلام بنحو 60 شخصا.

ووفقا لموقع "سكاي نيوز عربية"، ذكرت وسائل إعلام صينية رسمية أن الانهيار وقع في مقاطعة منجوليا الداخلية، شمالي الصين وقالت إن جزءا كبيرا من المنجم المكشوف انهار.

وهرعت فرق من الإدارة الوطنية لسلامة المناجم إلى المكان للمباشرة في عمليات الإنقاذ وذكر مسئولون إن المنجم من النوع المفتوح أي أنه عبارة عن حفرة كبيرة، وليس نفقا ممتدا تحت الأرض.

وبحسب صحيفة "جلوبل تايمز" الصينية الناطقة بالإنجليزي، فقد أدى الانهيار إلى دفن عمال ومركبات في المكان.

وأضافت أنه لم يتم التحقق بعد من السبب وراء الكارثة، كما لم يتم حصر عدد المفقودين بشكل كامل، لكن التلفزيون الرسمي الصيني أفاد في وقت لاحق بأن عدد المفقودين 57، مشيرا إلى 200 من عناصر الإنقاذ تعمل في المكان.