عاهل الأردن: موقفنا ثابت من القضية الفلسطينية ونعمل لاحتواء التصعيد

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أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني موقف بلاده الثابت من القضية الفلسطينية، لافتا إلى جهود الأردن الدبلوماسية في الفترة الأخيرة لاحتواء التصعيد في الأراضي الفلسطينية ودعم السلطة الوطنية، ومواصلة رعاية وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.



جاء ذلك خلال لقاء العاهل الأردني في قصر الحسينية، المكتبين الدائمين بمجلسي الأعيان والنواب.



وأشار الملك عبدالله الثاني إلى مساعي الأردن المستمرة لبناء التكامل الاقتصادي العربي وتنسيق المواقف مع الأشقاء بما يخدم مصالح الأردن وقضايا الأمة، معيدا التأكيد على ضرورة شمول الأشقاء الفلسطينيين في مشاريع التعاون الاقتصادي في الإقليم.



وشدد على أهمية مواصلة تقديم الدعم الإغاثي والإنساني للأشقاء في سوريا للتخفيف من آثار الزلزال عليهم، مشيرا إلى المساعدات الإنسانية والطبية التي يتم إرسالها أيضا إلى تركيا.



بدوره، أشاد رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، خلال اللقاء، جهود الملك عبدالله الثاني في تعزيز مكانة الأردن العربية والدولية وحماية المصالح الوطنية، مؤكدا مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للمملكة وضرورة التصدي للإجراءات الإسرائيلية الأحادية.