طقس الإسكندرية اليوم.. غيوم وسحب والصغرى تسجل 12 درجة "صور"

تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الاربعاء ، استقرارا ملحوظا فى حالة الطقس، مع استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للبرودة صباحا على معظم الأنحاء، ودرجات الحرارة العظمى تسجل 19 درجة والصغرى 12 درجة.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء طقسا باردا فى الصباح الباكر، معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائلا للدفء على شمال الصعيد وجنوب سيناء، دافئا على جنوب الصعيد، باردا ليلا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، ويتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء، والتعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الإحساس بالدفء خلال ساعات النهار، كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 08، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 10، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 14.

وفصل الشتاء هذا العام وفقا للحسابات الفلكية سيصل طوله إلى 88 يوماً و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهى يوم الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26