اليوم السابع
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الأربعاء، 22 فبراير 2023 03:21 م
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ضبط 3عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات وأسلحة نارية بدمياط

الأربعاء، 22 فبراير 2023 02:04 م
ضبط 3عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات وأسلحة نارية بدمياط كلابشات
دمياط معتز الشربينى

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تمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصةالتابعة لوزارة الداخلية و بالتنسيق مع مديدية أمن دمياط من ضبط 3 عناصر اجرامية،  تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بدائرة مركز كفر سعد. 
 
تمكن رجال الأمن  من ضبط 3 عناصر إجرامية "لإثنين منهما معلومات جنائية"، وذلك اثناء تواجدهم بدائرة مركز شرطة كفر سعد بمديرية أمن دمياط ، وبحوزتهم 15 كيلو جرام من مخدر البانجو،  6 كيلو جرام من مخدر الحشيش، كيلو جرام من مخدر الهيروين، 2 بندقية آلية و4 خزائن بندقية خرطوش، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، مبلغ مالي، 3 هواتف محمولة،  5 قطع أسلحة بيضاء – ميزان حساس)،  وكذالك ضبط سيارة ملاكى "مبلغ بسرقتها" تحمل لوحات معدنية خاصة بسيارة أخرى  .
 
وبمواجهتهم بالمضبوطات اعترفوا بحيازتهم وصحة  ما ورد بالتحريات وتك عرضهم على النيابة العامة  لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
 
 
 

 


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