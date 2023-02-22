ضبط 3عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات وأسلحة نارية بدمياط

تمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصةالتابعة لوزارة الداخلية و بالتنسيق مع مديدية أمن دمياط من ضبط 3 عناصر اجرامية، تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بدائرة مركز كفر سعد.

تمكن رجال الأمن من ضبط 3 عناصر إجرامية "لإثنين منهما معلومات جنائية"، وذلك اثناء تواجدهم بدائرة مركز شرطة كفر سعد بمديرية أمن دمياط ، وبحوزتهم 15 كيلو جرام من مخدر البانجو، 6 كيلو جرام من مخدر الحشيش، كيلو جرام من مخدر الهيروين، 2 بندقية آلية و4 خزائن بندقية خرطوش، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، مبلغ مالي، 3 هواتف محمولة، 5 قطع أسلحة بيضاء – ميزان حساس)، وكذالك ضبط سيارة ملاكى "مبلغ بسرقتها" تحمل لوحات معدنية خاصة بسيارة أخرى .

وبمواجهتهم بالمضبوطات اعترفوا بحيازتهم وصحة ما ورد بالتحريات وتك عرضهم على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.