ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب 467 وحدة هواتف محمول ومستلزماتها

كتبت رحاب نبيل

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، برئاسة الدكتور ماجد موسي المدير العام محاولة راكب مصري تهريب كمية كبيرة من الهواتف المحمولة ومستلزماتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وتحرير محضر ضبط جمركي بالواقعة.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من دبي، أستوقف أحمد عمر عجمي مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة عبد الله شحاته مأمور الجمركن والذي تلاحظ له وجود ما يشتبه، أن يكون تليفونات داخل حقائب الراكب، قام خالد شعبان مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3 بتكليف فادي نبيل جيد، مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن وجود كمية من التليفونات المحمولة ومستلزماتها.

قام أحمد علي السيد مدير الإدارة بتكليف لجنة مكونه من فادي نبيل و السيد موسي و حسام مجدي تحت اشراف توني فكري مدير الحركة وذلك لجرد وتصنيف وتحريز المضبوطات التي بلغت 17 هاتف محمول و 374 "فلاتة" هواتف و 76 وحدة اخري من مستلزمات الهواتف المحمول بإجمالي 467 وحدة.

أمر احمد علي السيد مدير الإدارة الاولي بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 43 لسنة 2023 ضد الراكبن وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.