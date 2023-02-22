ضبط المتهم بإنشاء محطة بث تليفزيونى غير مرخصة فى البحيرة

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

واصلت وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم المصنفات وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم المصنفات.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء محطة بث تليفزيونى لاسلكية على مستوى نطاق بعض الأجزاء من محافظة البحيرة، وكذا محل لبيع مستلزمات كسر الشفرة.. حيث يقوم باستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة، وإعادة بثها بشفرة خاصة به من خلال تردد "محدد" نظير مبالغ مالية دون تصريح من الجهات المعنية المختصة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة تم استهداف مقر الشبكة المشار إليها وتم ضبط ("مالك الشبكة" – مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة)، وبالتفتيش فى حضوره تم العثور على (مبلغ مالى – وحدة معالجة مركزية – 39 جهاز لاستقبال الإشارة ومعالجتها وفك الشفرة - المستلزمات والأدوات والعدد المُستخدمة لإعادة بثها بعد تشفيرها مرة أخرى بصورة لاسلكية)، وبمواجهة المتهم أقر بارتكاب تلك المخالفات بقصد التربح المادى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.