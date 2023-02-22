اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 22 فبراير 2023 01:49 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصرى

الأربعاء، 22 فبراير 2023 01:38 م
سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصرى الدولار
كتبت ريهام الباشا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ننشر سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصرى خلال التعاملات بالبنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلى المصري، وبنك مصر 30.48 للشراء، 30.58 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 30.53 جنيه للشراء، 30.63 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.
 

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

30.53 جنيه للشراء.
 
30.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

30.48 جنيه للشراء.
 
30.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

30.48 جنيه للشراء.
 
30.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

30.58 جنيه للشراء.
 
30.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

30.58 جنيه للشراء.
 
30.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

30.63 جنيه للشراء.
 
30.68 جنيه للبيع. 

سعر الدولار

سعر الدولار الان

سعر الدولار امام الجنيه المصرى

سعر الدولار الان امام الجنيه

اسعار الدولار اليوم

سعر الدلار اليوم

الدولار والجنيه

سعر الدولار فى مصر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة