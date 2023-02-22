زيادة الإقبال على استخدام أماكن انتظار السيارات لركاب القطار الكهربائى الخفيف LRT

كتب سيد الخلفاوى

أكدت وزارة النقل زيادة استخدام أماكن انتظار السيارات بمحيط محطات القطار الكهربائى الخفيف ، وذلك بالتزامن مع زيادة الاقبال على استخدام قطار العاصمة LRT حيث يخدم القطار المدن العمرانية الجديدة شرق العاصمة من السلام حتى العاصمة الإدارية الجديدة.

وفى السياق ذاته، أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن عدد الركاب المستخدمين للقطار الكهربائى الخفيف يزداد يوميا خاصة بعد تشغيل خطوط اتوبيسات من المدن العمرانية الجديدة، وهو ما ظهر يوميا فى زيادة الإقبال على ركوب القطار، بالإضافة الى استخدام اماكن انتظار السيارات المجاورة لمحطات القطار الكهربائى الخفيف.

وأكد وزير النقل، أن خطة مشروعات النقل تهدف إلى تقليل استخدام السيارات الخاصة والاعتماد على وسائل النقل الجماعى، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة فى بناء الجراجات تكون متعددة الطوابق، نظرا لزيادة استخدامها بمحيط القطار الكهربائى الخفيف.

وأشار الوزير، أنه بالتجربة اتجه سكان المدن العمرانية الجديدة لاستخدام القطار الكهربائي الخفيف، مشيرا إلى أن قيمة التذاكر على القطار يعتبر 50% من قيمتها الحقيقية، وأنه سيتم زيادتها تدريجيا، مع وجود دعم من خلال المناطق الاستثمارية والتجارية والمحال والخدمات، لتعويض الفرق بين سعر تكلفة التشغيل وقيمة التذكرة.

وتستعد الحكومة المصرية لنقل الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة خلال الأيام المقبلة، وترتبط خطة نقل الوزارات بشبكة نقل تعتمد على أكثر من وسيلة نقل لتخدم الموظفين وسكان العاصمة، وتربط العاصمة الإدارية بمناطق القاهرة الكبرى، وعلى رأس هذه الوسائل القطار الخفيف والخط الثالث للمترو، وتكاملها مع خطوط النقل الأخرى، والتي تنفذها وزارة النقل.