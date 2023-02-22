زى النهارده.. فض أحراز تحتوى على ملفات تصنيع المتفجرات بقضية "الكتائب"

كتب إيهاب المهندس _أحمد إسماعيل

زى النهارده من 5 سنوات، يوم 22 فبراير 2018، فضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، أحراز محاكمة 23 متهما فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الكتائب".

وخلال تلك الجلسة، عرضت المحكمة محتويات هارد ديسك بداخله مجلد يحمل اسم "الأحبار السرية"، ويظهر كيفية استخدام الحبر السرى وأنواعه.

كما عرضت المحكمة مجلد ثالث بعنوان "صناعة العبوات والقنابل، وشرح طرق التعامل بالمتفجرات والحزام الناسف وطرق صناعة قنابل الصوديوم والقنبلة الكيميائية، وشرح المجلد كيفية زرع ونقل العبوات المتفجرة وكيفية التعامل معها، ملف رابع يحمل عنوان الحزام الناسف"، ويوضح كيفية استخدامه، وملف آخر عن استخدام مادة الدى إن تى وكيفية استخدامها.

كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة 23 متهمًا لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن السيد السيد عطا، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.