اليوم السابع
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أكرم القصاص
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روسيا: الشراكة الاستراتيجية مع الصين أولوية غير مشروطة

الأربعاء، 22 فبراير 2023 03:17 ص
روسيا: الشراكة الاستراتيجية مع الصين أولوية غير مشروطة سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف
وكالات

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صرح سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، بأن المسار نحو تطوير شراكة استراتيجية مع الصين يمثل أولوية غير مشروطة في السياسة الخارجية لروسيا.
 
 

 


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مجلس الأمن الروسي

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