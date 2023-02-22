الرئيسية أخبار عالمية روسيا: الشراكة الاستراتيجية مع الصين أولوية غير مشروطة الأربعاء، 22 فبراير 2023 03:17 ص سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف وكالات مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء صرح سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، بأن المسار نحو تطوير شراكة استراتيجية مع الصين يمثل أولوية غير مشروطة في السياسة الخارجية لروسيا. وقال باتروشيف في اجتماع مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وانغ يي: "إن المسار نحو تطوير شراكة استراتيجية مع الصين هو أولوية غير مشروطة في السياسة الخارجية لروسيا". روسيا مجلس الأمن الروسي الصين روسيا والصين الموضوعات المتعلقة "سفير لطيف" بين اليابان والصين.. طوكيو ترسل الباندا العملاقة "شيانج شيانج" إلى بكين الثلاثاء، 21 فبراير 2023 10:44 ص واشنطن بوست: أمريكا وحلفاؤها فى المحيطين الهادى والهندى يكثفون دفاعتهم لمواجهة الصين الثلاثاء، 21 فبراير 2023 11:12 ص تايوان تعلن تعقب 11 طائرة عسكرية صينية و3 سفن حربية خلال 24 ساعة الثلاثاء، 21 فبراير 2023 11:14 ص الصين تنتقد الشيوخ الأمريكى لتضخيمه ما يسمى "التهديد الصينى" الثلاثاء، 21 فبراير 2023 12:00 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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