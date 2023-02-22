رواندا: زيادة عائدات الصادرات الزراعية بنسبة 45% العام الماضي

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أعلن المجلس الوطني للصادرات الزراعية في رواندا أن الصادرات الزراعية للبلاد خلال العام الماضي 2022 حققت عائدات بقيمة 789 مليون دولار أمريكي.



وأوضح المجلس، في بيان أوردته صحف محلية،أن هذه العائدات سجلت نموا بنسبة 45% مقارنة بمثيلتها لعام 2021 والتي بلغت 543 مليون دولار أمريكي، مؤكدا أنه يستهدف زيادة عائدات الصادرات الزراعية لتصل إلى مليار دولار بحلول عام 2024.



وأشار المجلس، التابع للحكومة الرواندية، إلى أن هذه الزيادة المتحققة في العائدات السنوية للصادرات الزراعية تدل على تعافي الأنشطة الاقتصادية ونقل البضائع لاسيما إلى أوروبا والوجهات التصديرية الأخرى بعد الاضطرابات المرتبطة بتداعيات تفشي فيروس "كورونا المستجد" في عام 2021.



وبحسب البيان، سجلت صادرات المنتجات غير التقليدية، التي تشكل حوالي 60% من الصناعات الغذائية، زيادة بنسبة 59% لتصل عائداتها إلى 577 مليون دولار أمريكي، مدفوعة بنمو الطلب العالمي على الحبوب ومنتجات البستنة (الخضروات والفاكهة ونباتات الزينة) والمنتجات الحيوانية (الدهون واللحوم والألبان وغيرها).



بينما نمت صادرات المنتجات الزراعية التقليدية (الشاي والقهوة) بمتوسط 18% لتصل عائدات صادرات هذه المنتجات إلى 212 مليون دولار أمريكي.

تجدر الإشارة إلى أن القطاع الزراعي يساهم بما يصل إلى 24% في الناتج المحلي الإجمالي لرواندا، وفقا لمعطيات البنك الدولي.